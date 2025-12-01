Incidente devastante | schianto tra due bus ci sono morti e feriti

Una serata come tante si è trasformata in un incubo improvviso, spezzando la routine di decine di pendolari e viaggiatori che rientravano a casa. Immaginate la scena: due autobus di linea, entrambi pieni di gente, si scontrano frontalmente su una strada dritta, in pieno giorno, senza alcun segnale di pericolo. Le prime voci parlavano di una dinamica inspiegabile, un attimo fatale che ha lasciato feriti e passeggeri sotto shock. Nei minuti successivi, chi era lì ha raccontato di un rumore assordante, vetri che volavano e persone sbalzate dai sedili. C’è stata una corsa contro il tempo per i soccorsi: decine di persone hanno cercato di aiutare prima ancora dell’arrivo delle squadre ufficiali, mentre altri, nel caos più totale, chiamavano i numeri di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

