Bimba morta a Bordighera i dubbi sull'orario della morte | l'ipotesi del decesso a casa dell'amico della madre
Una bambina di due anni di Bordighera è morta, e gli investigatori sospettano che sia deceduta a casa di un amico della madre, sollevando dubbi sull’orario esatto della morte. La madre ha raccontato di averla trovata senza vita intorno alle 8 del mattino, ma i rilievi sul luogo indicano che potrebbe essere deceduta prima. La questione dell’orario si fa più complessa, considerando anche le testimonianze dei vicini e le analisi forensi in corso.
Tra i dubbi da chiarire sul decesso della bimba di due anni di Bordighera, c'è anche l'orario del decesso. L'ipotesi del medico legale è che sia avvenuto quando la piccola era a casa dell'amico della madre con il resto della famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale; 1mattina News - Bordighera, la morte della bambina di due anni: arrestata la madre - Video; Bimba morta a Bordighera, la nonna: Manuela era aggressiva.
