Bimba morta a Bordighera i dubbi sull'orario della morte | l'ipotesi del decesso a casa dell'amico della madre

Una bambina di due anni di Bordighera è morta, e gli investigatori sospettano che sia deceduta a casa di un amico della madre, sollevando dubbi sull’orario esatto della morte. La madre ha raccontato di averla trovata senza vita intorno alle 8 del mattino, ma i rilievi sul luogo indicano che potrebbe essere deceduta prima. La questione dell’orario si fa più complessa, considerando anche le testimonianze dei vicini e le analisi forensi in corso.