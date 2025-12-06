Modena sarà Capitale italiana del volontariato 2026 alla cerimonia presente Sergio Mattarella

Cerimonia ufficiale al Teatro Massimo di Palermo con il Presidente Mattarella. Al Teatro Massimo di Palermo, tra gli applausi del pubblico e le note dell'inno nazionale eseguito dal coro delle voci bianche, si è svolta la cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del volontariato 2025. All'evento ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto con una lunga standing ovation. Presenti anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, protagonista del passaggio ufficiale di consegne.

