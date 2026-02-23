Milano Cortina | quintali di pizza e 8mila caffè i segreti della dieta dei campioni alle Olimpiadi

Milano e Cortina attirano attenzione anche per la loro offerta gastronomica, con quintali di pizza e ottomila caffè consumati durante le Olimpiadi. La scelta di piatti tradizionali, come i pizzoccheri e il tiramisù, rivela come gli atleti integrino nelle loro diete alimenti tipici italiani. La presenza di lunghe file per il gelato al pistaccio dimostra quanto il cibo sia parte integrante dell’esperienza olimpica. Questa scena culinaria riflette l’attenzione per le preferenze dei visitatori e dei partecipanti.

(Adnkronos) – Dal tiramisù 'doping' legale ai pizzoccheri valtellinesi diventati ormai famosi nel mondo, fino alle file per il gelato al 'pistaccìo', le Olimpiadi di Milano Cortina vincono anche a tavola. Se quello della cucina italiana patrimonio Unesco era forse il trionfo più scontato dei Giochi, più sorprendenti sono le quantità di cibo consumato (assicurano.