Milano Cortina Malagò | Nostra formula innovativa e promossa da tutto il mondo

Giovanni Malagò evidenzia che il riconoscimento internazionale per Milano-Cortina deriva dalla proposta innovativa italiana, premiata con un’ovazione del Cio. La motivazione principale risiede nella capacità di unire tradizione e novità, attirando l’attenzione globale. La candidatura ha portato a un aumento delle medaglie conquistate, rafforzando la posizione dell’Italia nel movimento olimpico. La discussione si concentra sulla strategia adottata per promuovere l’evento nel mondo.

Standing ovation del Cio per Milano-Cortina. L'aneddoto raccontato da Giovanni Malagò è la lode che l'Italia aggiunge come Paese ospitante al bottino sportivo di 30 medaglie. Il modello dei Giochi diffusi ha funzionato, tanto da rilanciare l'ipotesi di un'Olimpiade estiva. Roma più di Venezia, dopo le aperture del sindaco capitolino Roberto Gualtieri e dell'ex governatore veneto Luca Zaia. «È prematuro» frena l'ex presidente del Coni, che pure non nasconde le potenzialità della Città Eterna. Finite le gare è tempo di bilanci, a partire dal dato dei botteghini: 1,3 milioni di biglietti venduti, l'80% della capacità complessiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano Cortina, Meloni: “Il nome dell’Italia risuona nel mondo”. Malagò: “Abbiamo fatto scuola”La conferma dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina deriva dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha scelto le località italiane per la loro capacità organizzativa e il sostegno pubblico.

Milano Cortina, Mattarella: "L'Italia dà il benvenuto agli atleti venuti da tutto il mondo"Il presidente Mattarella ha accolto gli atleti di tutto il mondo in Italia, durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, in Lombardia numeri record fotografano successo; Milano-Cortina, si chiudono i Giochi: Un’Olimpiade da 30 e lode. Malagò: Standing ovation dal Cio; Si chiude Milano-Cortina fra opera e danza, Malagò Mantenute promesse; Sipario sui Giochi di Milano-Cortina: Olimpiade da 30 e lode.

Milano Cortina, cala il sipario: la bandiera olimpica passa alla Francia. Coventry: Dichiaro i Giochi conclusiLa spedizione italiana archivia la rassegna con 30 medaglie. Malagò: Italia, missione compiuta Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi in ... adnkronos.com

Milano-Cortina, Lupi (Nm): atleti e organizzazione mostrano Italia miglioreRoma, 22 feb. (askanews) – Grazie a queste Olimpiadi e ai nostri atleti, a quello spirito di sacrificio, impegno e dedizione che lo sport porta con sé, e grazie all’incredibile macchina organizzativa ... askanews.it

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook

Tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina x.com