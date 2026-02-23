Milano-Cortina 2026 l’Italia fa la storia | 10 ori ma quarto posto ecco perché non siamo sul podio

Milano-Cortina 2026 ha portato all’Italia dieci medaglie d’oro e 30 podi totali, risultato inaspettato considerando le risorse limitate nel settore. La causa principale è l’aumento degli investimenti e il miglioramento delle strutture sportive. Tuttavia, nonostante i successi, l’Italia si ferma al quarto posto nel medagliere, lontana dal podio. I risultati testimoniano una crescita concreta, anche se non bastano a salire sul gradino più alto.

Dieci medaglie d’oro. Trenta podi complessivi. Cifre che, fino a pochi anni fa, sarebbero sembrate fantascienza per lo sport invernale italiano. Eppure, al termine dei Giochi di Milano-Cortina 2026, i numeri parlano chiaro: la spedizione azzurra ha scritto la pagina più luminosa della propria storia olimpica invernale, polverizzando il precedente primato che resisteva dall’edizione di Lillehammer del 1994. E tuttavia, nonostante questo risultato straordinario, l’Italia ha mancato il podio nel medagliere generale. Come è possibile? La risposta arriva dall’Olanda. Per buona parte dei Giochi, la squadra azzurra ha occupato una posizione che nessuno osava nemmeno sognare: il secondo posto del medagliere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SIAMO SU MARTE! 8 ori Italia, solo la Norvegia davanti!L'Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie a otto medaglie d'oro conquistate finora.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record con 10 ori e 30 podi!L'Italia ottiene un risultato storico nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, conquistando 10 medaglie d'oro e arrivando a 30 podi complessivi.

