Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | SIAMO SU MARTE! 8 ori Italia solo la Norvegia davanti!

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie a otto medaglie d’oro conquistate finora. Questo risultato deriva dall’ottimo rendimento degli atleti italiani nelle diverse discipline invernali, con un particolare successo nello snowboard e nello sci alpino. Domenica 22 febbraio, quando si concluderanno le gare, il nostro Paese potrebbe salire ulteriormente in classifica.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.

La Norvegia guida il medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché ha conquistato più medaglie rispetto alle altre nazioni.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo.

