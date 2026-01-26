Maignan di fuoco dopo Roma-Milan | Rigore incommentabile Bartesaghi deve tagliare le braccia?

Dopo la partita tra Roma e Milan, Gianluigi Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo a un rigore giudicato ingiusto, criticando la decisione arbitrale e mettendo in discussione la neutralità di Bartesaghi. Il portiere ha commentato con sarcasmo la situazione, evidenziando la vicinanza del pallone e il contatto con la mano di Celik, suscitando discussioni sulla correttezza delle decisioni arbitrali in partita.

Roma-Milan, Maignan: “Bartesaghi deve tagliarsi il braccio? Celik calcia sulla mano”Al termine di Roma-Milan, valida per la 22^ giornata della Serie A 2025-2026, Mike Maignan ha commentato a 'DAZN' alcuni episodi della partita, tra cui le proteste di Bartesaghi e un episodio controverso coinvolgente Celik.

