C’è un primato che accompagna la stagione del Milan | il dato che emerge dopo 24 giornate
Dopo 24 giornate di campionato, il Milan si trova in testa alla classifica. La squadra di Pioli ha conquistato punti e vittorie per mantenere il primato, dimostrando continuità e determinazione. I tifosi possono già sognare, ma ora la corsa al titolo si fa ancora più intensa.
I rossoneri stanno preparando a Milanello la partita contro il Pisa, in programma venerdì sera alle 20:45. Dopo aver riposato nell'ultimo turno a causa dell'inagibilità di San Siro (destinato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi), il Milan è pronto a tornare in campo. Negli ultimi giorni è emersa una statistica che permette di analizzare più a fondo la stagione del Diavolo e delle altre squadre di Serie A. Al termine della 24ª giornata del campionato di Serie A, il Milan si trova al secondo posto. C'è però una classifica speciale in cui i rossoneri sono primi, quella dei rigori fischiati contro: 7. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
