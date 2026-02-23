Milan la provocazione di Sabatini | Se Bartesaghi simula come Bastoni questo gol lo annullano

Sandro Sabatini ha commentato un episodio durante Milan-Parma, attribuendo la sua opinione a una provocazione. Secondo il giornalista, se Bartesaghi avesse simulato come Bastoni, il gol sarebbe stato annullato. Sabatini ha sottolineato che il contatto tra Troilo e l’attaccante rossonero avrebbe potuto portare a una decisione diversa. La discussione si concentra sulla sensibilità degli arbitri nel valutare le simulazioni durante le partite.

© Pianetamilan.it - Milan, la provocazione di Sabatini: “Se Bartesaghi simula come Bastoni questo gol lo annullano”

Nei minuti finali di Milan-Parma si registra un episodio molto dubbio nell'area di rigore rossonera. Troilo colpisce di testa e insacca la palla in rete, ma Piccinini annulla tutto per un presunto blocco di Valenti su Maignan. Il Var richiama l'arbitro che, dopo aver riguardato a lungo l'azione, convalida il gol. Resta però un elemento non valutato: nel tentativo di colpire il pallone, il difensore argentino si appoggia con entrambe le mani sulla schiena di Bartesaghi, alimentando ulteriori sospetti sulla legittimità della rete. In merito alla vicenda si è espresso anche Sandro Sabatini nell'ultimo appuntamento con 'Pressing', programma televisivo in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Sabatini: “Se il gol del Milan contro la Lazio l’avesse fatto una squadra di Guardiola …” Leggi anche: Sabatini: “Milan? Corto muso in purezza da parte di Allegri. Bartesaghi…” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Como, Fabregas: Inter squadra più forte in Italia. Mai vinto col Milan? Giocare bene non vuol dire vincere. Morata? Chi non può gestire la provocazione...; In piazzale Loreto un murale con cinque impiccati ai cerchi olimpici: la provocazione di street art; La proposta di un parroco: proclamiamo il Cantico di San Francesco nell’ambito di Milano Cortina; Ecovandali, Giorgia Meloni con un manganello sui muri di Torino: la nuova provocazione di Extinction Rebellion. La provocazione sul Milan e la risposta di Leao (che è poi ciò che si pensa a Milanello)Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul campionato del Milan, pubblicando una. tuttomercatoweb.com Il Milan è secondo in classifica ma i tifosi non sono soddisfattiLa situazione attuale del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri e le aspettative dei tifosi e dei giocatori per il futuro. Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, sta vivendo una stagione di ... notiziemilan.it Che ne pensate di pizza con le uova a colazione No, non è una provocazione culinaria. È il trend degli atleti di Milano-Cortina 2026. E in realtà è una strategia nutrizionale calcolata al milligrammo. Per approfondire leggete il link nel primo commento - facebook.com facebook In conferenza stampa, Mister #Allegri ha risposto così alla provocazione. Le sue parole x.com