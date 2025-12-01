Sabatini | Se il gol del Milan contro la Lazio l’avesse fatto una squadra di Guardiola …

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, ospite negli studi di 'Pressing' sulle reti 'Mediaset', è tornato a parlare di Milan-Lazio 1-0 di sabato scorso a 'San Siro', decisa da un gol di Rafael Leao al termine di una bella azione dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sabatini: “Se il gol del Milan contro la Lazio l’avesse fatto una squadra di Guardiola …”

News recenti che potrebbero piacerti

#Sabatini: "Primo tempo stralunato di #Modric. #Bartesaghi promette di ..." #SemrpeMilan #milan #MilanLazio #SerieA Vai su X

? Sabatini sbotta su Allegri: "Mi arrendo, basta parlare di non gioco!". #Sabatini #Allegri #Milan #SerieA #Bartesaghi #Fofana - facebook.com Vai su Facebook

Sabatini: "Maignan ha fatto un miracolo, ma ha fatto solo quella parata contro la Lazio" - Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così del Milan di Max Allegri che sabato ha battuto 1- Segnala milannews.it

Leao e gli altri attaccanti del Milan avranno un avversario arduo contro cui scontrarsi sabato: Ivan Provedel - Leao e gli altri attaccanti del Milan avranno un avversario arduo contro cui scontrarsi sabato: Ivan Provedel La vigilia del cruciale scontro di Serie A tra il Milan e la Lazio, in programma sabato se ... Da milannews24.com

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 3 punti Milan tra le polemiche! Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 29 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata che saranno in programma. Scrive ilsussidiario.net