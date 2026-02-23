Meteo Roma del 23-02-2026 ore 19 | 15

Il meteo di venerdì, con condizioni stabili e poche variazioni, dipende dalla presenza di nubi basse lungo le pianure e di velature sulla Toscana. La giornata si caratterizza per cieli sereni o poco nuvolosi in molte zone, con qualche addensamento tra Campania e Molise. Le temperature massime rimangono stabili o leggermente in aumento, mentre le previsioni indicano poche novità rispetto alle ore precedenti. La giornata si conclude senza cambiamenti significativi.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi basse lungo le pianure sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nuovi specie lungo la Pianura Padana al centro Natino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche in nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta informazione lungo i settori adriatici al sud tempo stabile nel corso delle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali Salvo qualche addensamento in più tra Campania e Molise Puglia e Basilicata temperature massime stabili o in lieve aumento da nord a sud le previsioni sono ancora del centro meteo italiano meteo

Meteo Roma del 02-02-2026 ore 19:15Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-02-2026 ore 19:15Il meteo di venerdì 19 febbraio 2026 ha mostrato condizioni stabili al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni italiane.

Meteo, le previsioni di lunedì 23 febbraio 2026La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile, il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso

Meteo Roma – Stabilità e temperature in aumento sulla capitale; le previsioniBuona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall'arrivo di un vasto e robusto campo altopressorio con valori barici al suolo livellati a

