Meteo | Previsioni per martedì 24 febbraio

Il cielo di Modena si manterrà sereno martedì 24 febbraio, con il sole che illuminerà la città tutto il giorno. La causa sono le alte pressioni che dominano la regione, impedendo l’afflusso di nuvole. Solo in serata si formeranno nebbie o nubi basse, senza alcuna possibilità di pioggia. Le temperature rimarranno stabili, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto. La giornata si preannuncia tranquilla e priva di eventi meteorologici significativi.

A Modena dopodomani giornata soleggiata, salvo nebbie o nubi basse dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2970m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione determinando condizioni di bel tempo, salvo nebbie in formazione serale in pianura. Nello specifico su litorali e pianura emiliana cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera; sulla pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per martedì 3 febbraioDomani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino, con deboli piogge che dureranno fino a mezzogiorno.

Meteo | Previsioni per martedì 10 febbraioMartedì 10 febbraio a Modena il cielo si coprirà gradualmente.

Previsioni meteo per martedì 24 febbraio 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Meteo in Veneto, le previsioni per martedì 17 febbraio: cielo limpido e assaggio di primavera; Netto anticipo di primavera. Settimana soleggiata ma attenzione alle nebbie; Previsioni meteo video di martedì 17 febbraio sull'Italia.

Meteo: anche martedì 24 bel tempo e clima primaverile. Le previsioniL'alta pressione abbraccia ormai tutta l'Italia e quindi anche domani, martedì 24, bel tempo con nebbie anche fitte e temperature ben oltre media ... meteo.it

Meteo 23 febbraio: anticiclone e clima primaverile da Nord a Sud! Le previsioniIn questo avvio di settimana, l'ultima di febbraio, l'anticiclone domina la scena meteo sull'Italia. Giornate asciutte e miti ma con molte nebbie ... meteo.it

BUON LUNEDì A TUTTI Previsioni per oggi 23 febbraio e domani 24 febbraio 2026. A cura di 3BMeteo 23 Febbraio 2026 LUNEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosit - facebook.com facebook

#Meteo #Previsioni #18febbraio Notte con cielo velato al Nord e parte del centro, più sereno al Sud. Domani nubi in aumento su Nord e regioni tirreniche con piogge deboli tra liguria e alta Toscana. Sole su Adriatico e Sud. Maestrale in attenuazione x.com