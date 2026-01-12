Meteo Napoli oggi freddo e nubi sparse | le previsioni per l’inizio della settimana

Il meteo di Napoli per oggi prevede condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 2°C e i 9°C. Le nubi sparse accompagnano una giornata fresca, tipica delle prime settimane di marzo. Per aggiornamenti più dettagliati sulle condizioni atmosferiche e le previsioni dei prossimi giorni, consultate le fonti ufficiali.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, con temperatura minima di 2°C e massima di 9°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo

