Trump | Cuba sta fallendo vogliamo aiutare la popolazione
L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che Cuba sta attraversando un periodo di difficoltà e ha espresso la volontà di offrire supporto alla popolazione cubana. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, evidenziando l’interesse a migliorare le condizioni di vita nel paese caraibico. Queste affermazioni sottolineano l'attenzione internazionale verso la situazione socio-economica di Cuba.
(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Cuba è un paese che sta fallendo e noi vogliamo aiutare la popolazione cubana. È qualcosa di cui finiremo a parlare", lo ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando in conferenza stampa a Mar-a-Lago il raid che ha portato alla cattura del Presidente venezuelano, Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
