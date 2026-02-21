Niscemi la croce tra le macerie | fiaccolata il 25 per ricostruire

A Niscemi, il simbolo della croce tra le macerie si fa portavoce della voglia di rinascita. La comunità locale organizza una fiaccolata il 25 aprile per sostenere le famiglie colpite dalla frana che ha danneggiato alcune abitazioni. La manifestazione mira a riunire i residenti e a mostrare solidarietà. La strada principale del centro sarà illuminata da centinaia di candele, mentre i volontari pianificano altre iniziative per ricostruire.

Niscemi, la croce simbolo tra macerie e speranza: una fiaccolata per il futuro di un paese ferito. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si prepara a una settimana di iniziative per sostenere la comunità colpita dalla recente frana. Il simbolo più toccante di questa resilienza è la croce recuperata tra le macerie, ora esposta nel municipio, mentre per il 25 febbraio è stata organizzata una fiaccolata per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficile situazione del paese. L'attenzione del governo nazionale, con la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in diverse occasioni, è stata fondamentale per affrontare l'emergenza.

Droni sulle macerie di Niscemi: la croce sfidata dal crollo rimane eretta, simbolo di tenacia e speranza.Una frana ha colpito il quartiere di Sante Croci a Niscemi, nel cuore del Nisseno.

Niscemi, robot recupera effetti personali tra le macerieUn robot del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato ha recuperato effetti personali tra le macerie di Niscemi, in Sicilia, a causa del crollo di un edificio.

