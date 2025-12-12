Il maestro Riccardo Muti e l’aneddoto della lapide nella sua vecchia scuola a Napoli

Il maestro Riccardo Muti condivide ricordi della sua giovinezza al liceo convitto Vittorio Emanuele di Napoli, svelando un aneddoto particolare legato a una lapide presente nella sua vecchia scuola. Un episodio che ha suscitato in lui sorpresa e riflessione, offrendo uno sguardo intimo sulla sua esperienza formativa e sui dettagli che hanno segnato il suo percorso.

Riccardo Muti parla della sua scuola superiore, il liceo convitto Vittorio Emanuele e racconta di una lapide che l'ha lasciato a dir poco perplesso. Fanpage.it Il maestro Riccardo Muti e l’aneddoto della lapide nella sua vecchia scuola a Napoli - Riccardo Muti parla della sua scuola superiore, il liceo convitto Vittorio Emanuele e racconta di una lapide che l'ha lasciato a dir poco perplesso ... fanpage.it Riccardo Muti: «Il Premio Ratzinger e i miei cinque Papi» - Un giorno importante per il maestro Riccardo Muti, che oggi in Vaticano dirigerà il concerto di Natale alla presenza di Papa Leone XIV e riceverà il Premio Ratzinger, attribuito ... msn.com Le condizioni di salute del Maestro Riccardo Chailly sono rapidamente migliorate dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth di Msensk. Il Maestro ci ha inviato questo messaggio: “Rivolgo un sentito ri - facebook.com Facebook Malore per il Maestro Riccardo Chailly, soccorso e ricoverato: interrotta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk X.com