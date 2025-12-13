Maria Tinto di Sant’Arpino torna in libreria con Strategie di cambiamento

Maria Tinto di Sant’Arpino presenta il suo nuovo libro, “Strategie di cambiamento”, offrendo strumenti e riflessioni per affrontare e gestire i processi di trasformazione personale e professionale. Psicologa e scrittrice di riconosciuto talento, con questa opera si propone di guidare i lettori verso un percorso di crescita e rinnovamento.

La psicologa e scrittrice Maria Tinto torna in libreria con il nuovo libro "Strategie di cambiamento. Strumenti pratici per il cambiamento e la crescita personale" (Calibano Editore), un saggio pensato per guidare il lettore in un percorso concreto di trasformazione personale.