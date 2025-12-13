Maria Tinto di Sant’Arpino torna in libreria con Strategie di cambiamento

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Tinto di Sant’Arpino presenta il suo nuovo libro, “Strategie di cambiamento”, offrendo strumenti e riflessioni per affrontare e gestire i processi di trasformazione personale e professionale. Psicologa e scrittrice di riconosciuto talento, con questa opera si propone di guidare i lettori verso un percorso di crescita e rinnovamento.

La psicologa e scrittrice Maria Tinto torna in libreria con il nuovo libro “Strategie di cambiamento. Strumenti pratici per il cambiamento e la crescita personale” (Calibano Editore), un saggio pensato per guidare il lettore in un percorso concreto di trasformazione personale.Originaria di. Casertanews.it

maria tinto di sant8217arpino torna in libreria con strategie di cambiamento

© Casertanews.it - Maria Tinto di Sant’Arpino torna in libreria con “Strategie di cambiamento”