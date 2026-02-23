manna riprende finalmente la parola consente a conte di evitare altri monologhi invettive danni corbo

Il direttore sportivo Giovanni Manna interviene ufficialmente dopo le recenti difficoltà del Napoli, segnate da infortuni e risultati deludenti. La sua presa di parola aiuta a chiarire le strategie del club e a ridurre le tensioni tra i tifosi e la squadra. Manna sottolinea l’impegno del club nel migliorare le condizioni dei giocatori e nel mantenere la concentrazione. La sua dichiarazione rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che cerca di risollevarsi.

Antonio Corbo su Repubblica analizza la sconfitta del Napoli e chiude con alcune riflessioni tra infortuni e l’intervento pubblico del direttore sportivo Giovanni Manna. Scrive Corbo: Si avverte invece l’inferiorità del Napoli sul gioco alto. I centimetri non sono opinioni. Senza McTominay, Rrahmani, Di Lorenzo è fatale che subisca per la prima volta due gol di testa. Giusto che Giovanni Manna abbia parlato da dirigente a un calcio sgrammaticato. Riprende il suo ruolo, era ora. Consente a Conte di evitare altri monologhi, invettive, danni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante il suo periodo al Napoli, Antonio Conte ha vissuto momenti memorabili, ma anche una delle sue peggiori mezz'ore.

In questo articolo, Antonio Corbo analizza una delle fasi più negative della squadra di Conte durante la partita al Da Luz, concentrandosi sulla prima mezz'ora e sui suoi effetti sul risultato finale.

