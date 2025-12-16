Lebbra in Romania e Croazia | cos’è sintomi e come si trasmette Ciccozzi | Possibile anche in Italia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo decenni di assenza, casi di lebbra (morbo di Hansen) sono stati recentemente confermati in Romania e Croazia. L'articolo approfondisce cos’è la lebbra, i sintomi e le modalità di trasmissione, con l’esperto Ciccozzi che evidenzia la possibilità di manifestazioni anche in Italia.

Immagine generica

Dopo decenni di assenza, casi di lebbra (morbo di Hansen) sono stati confermati in Romania e Croazia. Situazione attuale, cos’è la malattia, sintomi e possibili rischi per l’Italia. L’epidemiologo Ciccozzi: “Non dobbiamo allarmarci”. Fanpage.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

lebbra romania croazia cos8217232La lebbra torna in Europa dopo oltre 30 anni: casi in Romania e Croazia - In Romania sono stati identificati quattro casi di lebbra legati a un centro massaggi di Cluj- tg24.sky.it

lebbra romania croazia cos8217232La lebbra torna in Europa dopo oltre 30 anni: registrati casi in Romania e Croazia - Dopo decenni di assenza, il morbo di Hansen riappare nell'Est Europa: quattro casi in Romania, uno in Croazia. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.