Ma quali Maldive | questo atollo segreto costa la metà ed è dieci volte più bello e selvaggio

Un atollo segreto nel cuore del Pacifico attira i viaggiatori grazie alle sue acque cristalline e alle spiagge selvagge, offrendo un’esperienza di snorkeling unica. La scoperta di questo angolo nascosto deriva dal confronto con destinazioni più note, che spesso risultano più affollate e costose. Con un prezzo dimezzato rispetto alle Maldive, questo luogo sorprende per la sua natura ancora incontaminata. Chi cerca avventure autentiche, qui trova un rifugio perfetto.

Nel cuore del Pacifico, un luogo si conferma una delle mete più affascinanti per gli amanti di snorkeling. Composta da un arcipelago di isole, questa regione gode di un clima subtropicale che rende possibile una visita tutto l’anno, con temperature miti anche in inverno, quando il turismo si fa meno intenso e l’esperienza diventa ancora più suggestiva. Okinawa è celebre per le sue spiagge di sabbia finissima e le acque cristalline che sfumano in tonalità di smeraldo, perfette per esplorazioni marine di ogni livello. Tra le gemme più preziose dell’arcipelago emergono le isole Kerama, a soli 30 chilometri a ovest dell’isola principale, riconosciute come Parco Nazionale dal 2014 e famose per il cosiddetto “Kerama Blue”, acque dai colori intensi e ricche di biodiversità. 🔗 Leggi su Tpi.it

