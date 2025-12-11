Diana Canevarolo è stata uccisa la procura indaga per omicidio Il fratello | Lei e il marito erano separati in casa e litigavano

Diana Canevarolo è stata trovata morta, e la procura di Vicenza ha aperto un'indagine per omicidio. Secondo il racconto del fratello, la vittima e il marito erano separati in casa e avevano frequenti litigi. La vicenda desta grande attenzione e si stanno approfondendo le cause e le circostanze dell'accaduto.

Diana Canevarolo è stata uccisa. Questo è quello che sospetta la procura di Vicenza, che indaga per comicido. Lo conferma il legale della famiglia, l'avvocato Cesare Dal. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diana Canevarolo è stata uccisa, la procura indaga per omicidio. Il fratello: «Lei e il marito erano separati in casa e litigavano»

Tragedia in Italia, morta Diana Canevarolo, la scoperta shock dopo l'autopsia - facebook.com Vai su Facebook

Diana Canevarolo, il figlio Nicolò: «Voleva che al suo funerale mi vestissi di bianco. Ecco cos'è successo quella notte» Vai su X

Diana Canevarolo è stata uccisa, la procura indaga per omicidio. Il fratello: «Lei e il marito erano separati in casa e litigavano» - Questo è quello che sospetta la procura di Vicenza, che indaga per comicido. Da leggo.it

Secondo il legale della famiglia sarebbe stata un'aggressione a causare la morte di Diana Canevarolo - L'avvocato Dal Maso, che ha presenziato all'autopsia, ritiene possa avvalorarsi la pista dell'omicidio: non caduta accidentale, ma aggressione ... Scrive rainews.it