Lucio Presta critica duramente Maria De Filippi in un nuovo libro che sta facendo molto parlare. La causa sono le sue accuse pesanti e le rivelazioni su alcuni episodi passati tra i due. Presta, noto agente e manager, descrive incidenti e tensioni che hanno segnato il suo rapporto con la conduttrice. Nel racconto, non risparmia nemmeno Lorella Cuccarini, coinvolta in alcune dinamiche complicate. Il libro, intitolato

Un libro destinato a far discutere e a riaprire vecchie fratture nel mondo dello spettacolo. Con L’Uragano – Sole, fulmini e saette, Lucio Presta ripercorre la sua carriera e racconta retroscena che coinvolgono alcuni dei volti più noti della tv italiana. « Sono diventato l’agente dello spettacolo più importante d’Italia, racconto la mia storia perché ne ho viste tante e perché la mia vita è unica », spiega, motivando la scelta di mettere nero su bianco episodi e tensioni professionali. Tra i capitoli più chiacchierati ci sono quelli dedicati a Maria De Filippi e Lorella Cuccarini. Le rivelazioni di Lucio Presta su Maria De Filippi: ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Lucio Presta spara a zero su Maria De Filippi: accuse pesanti, non risparmia nemmeno Lorella Cuccarini

Lucio Presta contro Maria De Filippi: "Sono stato schietto e non le è piaciuto". Poi rivela cos'è successo con Lorella CuccariniLucio Presta ha dichiarato di essere stato sincero con Maria De Filippi, ma lei non l’ha preso bene.

Lucio Presta e il rapporto con Maria De Filippi: “Dice ai miei artisti che non li invita perché lavorano con me”Lucio Presta ha raccontato che il suo rapporto con Maria De Filippi si è raffreddato dopo aver lavorato insieme ad Amici nel 2012, a causa di alcune decisioni di quest’ultima.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.