Luca Telese Fardelli d' Italia e Meloni che vota No | che figuraccia

L’immagine di Giorgia Meloni che vota No nel tweet di Luca Telese ha attirato molte reazioni. La scelta di esprimere un parere contrario ai giudici politicizzati ha scatenato discussioni tra gli utenti. La foto, accompagnata da uno slogan forte, mira a rafforzare la posizione del partito. La pubblicazione ha suscitato immediatamente commenti e critiche, dimostrando come le opinioni politiche continuino a dividere l’opinione pubblica.

Un tweet con il volto sorridente di Giorgia Meloni, con accanto il simbolo di Fratelli d’Italia, e poi lo slogan: «No ai giudici politicizzati. Vota No!». Poi Luca Telese, giornalista, conduttore de La 7, ha scritto: «Lo stesso errore di Renzi, nel 2016: “Politicizzare” un quesito, ribaltando totalmente la strategia dei professoroni pensosi e delle disquisizioni giuridiche. Vedremo l’effetto, secondo me non paga». Un tweet incorso nel fact checking dei lettori: « L’immagine è chiaramente falsa. Il logo è chiaramente errato e satirico, c’è scritto Fardelli d’Italia e non Fratelli d’Italia». Subito dopo la pubblicazione del tweet, infatti, i commenti sono stati impietosi: «È un falso, Luca»; « Ma ti rendi conto che rilanci un fake? Stai raschiando il fondo»; «Fardelli d’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Trasporti pubblici, Luca Brancaccio: l'Italia che corre e quella che aspetta. Sipario o divario?

Atletica: bener anche Luca Pasquini che si piazza secondo. Che campestre per i Gas Runners Massa. Stupiscono Francesco e Luca Lazzarotti

Lezioni d'autore, a Chiaravalle. Luca Telese e la storia di Berlinguer

Il giornalista Luca Telese racconta Berlinguer: Onestà e rigore etico

