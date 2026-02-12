L'oroscopo di oggi giovedì 12 febbraio 2026 | tanto amore per Pesci e Cancro

Oggi, giovedì 12 febbraio 2026, l’amore si fa sentire per Pesci e Cancro. La presenza di Venere in Pesci porta emozioni intense, anche se il cielo resta movimentato con la Luna in Sagittario. La Bilancia si conferma il segno fortunato della giornata.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, l'amore c'è ma è movimentato con la Venere in Pesci e la Luna in Sagittario: nel cielo di oggi è la Bilancia il segno fortunato.🔗 Leggi su Fanpage.it

OROSCOPO VENERE IN PESCI 2026 – AMORE SEGNO PER SEGNO In un precedente post abbiamo parlato delle caratteristiche in generale del transito di Venere in Pesci, che a partire dal 10 febbraio ci accompagnerà fino al prossimo 6 marzo 2026. Ora - facebook.com facebook