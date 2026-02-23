Loftus-Cheek ridotto malissimo dopo lo scontro in campo il milanista posta le foto con e senza denti

Ruben Loftus-Cheek ha subito gravi danni al volto dopo uno scontro in campo, causato da un contrasto violento con un avversario. Il centrocampista del Milan ha condiviso sui social le foto che mostrano la sua faccia prima e dopo l’intervento chirurgico, evidenziando il danno al volto e la necessità di un intervento urgente. La sua bocca appare molto gonfia e presenta evidenti segni di trauma, ma si spera in un recupero completo.

Il sorriso di Ruben Loftus-Cheek tornerà quello di prima, ma ci vorrà tempo. Il centrocampista del Milan è stato sottoposto questa mattina a un delicato intervento chirurgico per riparare i danni del terribile scontro di gioco avvenuto durante il match contro il Parma. Un impatto durissimo con il portiere Corvi che ha lasciato l'inglese a terra e i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Lo stesso giocatore, con un pizzico di ironia per sdrammatizzare il momento, ha postato sui social le immagini del "prima e dopo" l'operazione, mostrando i segni evidenti del trauma. «È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle », ha scritto nelle storie di Instagram.