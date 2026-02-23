Loftus-Cheek | foto impressionanti ma operazione ai denti riuscita Tornerà in campo tra due mesi

Loftus-Cheek ha subito un trauma facciale durante una partita, causato da uno scontro con il portiere del Parma Corvi, che ha provocato la frattura del processo alveolare della mascella. Le immagini mostrano un volto gonfio e sanguinante, ma l’intervento chirurgico è stato completato con successo. Il centrocampista si prepara a tornare in campo tra due mesi, dopo aver seguito un percorso di recupero. La sua presenza in squadra rimane in dubbio fino a quel momento.

Otto settimane di recupero: il Milan non riavrà Loftus-Cheek prima di fine aprile. Significa di fatto rinunciare a lui per il gran finale di stagione e per le sfide che da ora in avanti la squadra si troverà ad affrontare. Conseguenza di quanto accaduto ieri pomeriggio a San Siro: erano infatti da poco passate le 18 quando il centrocampista inglese è stato duramente colpito dal portiere del Parma in uno scontro aereo. Oltre il danno, la beffa: il Milan che recriminava il fallo avversario e dunque il rigore, si è ritrovato a dover fare a meno di Loftus e con un fallo a sfavore. Il gioco è ripreso con la battuta del portiere gialloblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

