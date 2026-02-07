Il chirurgo ferrarese porta l' eccellenza maxillo-facciale alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Riccardo Tieghi, chirurgo ferrarese, sarà uno dei medici di punta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dirige un’unità di Chirurgia maxillo-facciale all’ospedale di Cona e si prepara a portare la sua esperienza in un evento internazionale. La sua presenza testimonia l’eccellenza italiana in campo medico e il riconoscimento delle competenze nel settore sportivo.

Riccardo Tieghi, dirigente medico in forze all'unità operativa di Chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale di Cona, farà parte del team d'élite per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. C'è anche un pezzo di Ferrara, dunque, nel cuore dell'organizzazione medica delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

