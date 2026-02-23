L’Italia dello sci alpino luccica tra Cortina e Bormio Brignone regina il futuro è di Franzoni ma ci sono rimpianti e delusioni

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno portato all’Italia 30 medaglie, segnando un risultato storico. La vittoria di Brignone nello sci alpino ha confermato il suo ruolo di leader, mentre Franzoni si è messo in luce come promessa emergente. La gara per il terzo posto nel medagliere ha visto l’Olanda avvicinarsi fino all’ultimo momento, ma l'Italia ha mantenuto il primato. La competizione ha lasciato agli azzurri molte emozioni e qualche rimpianto.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state un trionfo per l’Italia. Un’edizione dei Giochi davvero da record per la spedizione azzurra, capace di conquistare ben trenta medaglie, accarezzando fino all’ultimo giorno anche la possibilità di chiudere al terzo posto del medagliere, con il sorpasso dell’Olanda arrivato proprio alla fine, ma che non leva nulla di un’Olimpiade semplicemente stellare per i colori azzurri. Un buona parte del bottino di medaglie è arrivato dallo sci alpino, che ha raccolto due ori, un argento e due bronzi. Cinque medaglie in totale, con la sensazione che potevano anche essere di più visto quello che è successo nelle gare olimpiche tra Bormio e Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Goggia per l'oro bis, Brignone per il primo: l'Italia dello sci alpino alle OlimpiadiLe due skiiste azzurre sono pronte a scendere in pista a Milano-Cortina.

Olimpiadi: Brignone e Vittozzi oro, l’Italia esulta tra sci alpino e biathlon. Bronzo anche nello sci di fondo.Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando entusiasmo tra gli italiani.

