ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal colpo alla fuga: il furto che non va come previsto. Un furto d’auto si è concluso rapidamente grazie alla tecnologia. Quella che doveva essere una fuga indisturbata si è trasformata in un inseguimento a piedi culminato con l’arresto di un minorenne, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo. La chiamata al 112 e il ruolo decisivo del GPS. Dopo la segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, i militari si sono immediatamente attivati. A fare la differenza è stato però il GPS installato sull’auto rubata, rimasto attivo per una dimenticanza o per l’impossibilità di disattivarlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il GPS smaschera i ladri: furto d’auto finisce con un arresto a Palermo

Leggi anche: Il furto d'auto, l'inseguimento con il Gps e la fuga a piedi: giovane arrestato a Borgo Nuovo

Leggi anche: Il furto si aggiorna, ecco la banda dell’airtag: ladri mettevano gps nel paraurti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Palermo, rubano auto ma il Gps incastra i ladri: minorenne arrestato dopo inseguimento - Un furto d’auto si è trasformato in una fuga a piedi che si è concluso con l’arresto di un minorenne. msn.com

Ladri in azienda rubano il trattore da 215mila euro: «Chiavi clonate e gps spento» - L’amarezza li ha così sovrastati che ieri mattina (5 dicembre) avrebbero voluto mollare tutto. ilmessaggero.it