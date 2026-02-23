L’evento del Comitato dei Progressisti di Milano per spiegare le ragioni del Sì al referendum

Il Comitato dei Progressisti di Milano organizza un incontro pubblico lunedì 23 febbraio 2026 alle 18.00 al Circolo Caldara per spiegare le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. La scelta si basa sulla volontà di coinvolgere i cittadini e chiarire i punti chiave della riforma. Partecipano attivisti e esperti che risponderanno alle domande del pubblico. La serata si concentra sul ruolo della giustizia nel migliorare il sistema giudiziario locale. Gli interessati sono invitati a partecipare.

Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 18.00, a Milano, presso il Circolo Caldara, si terrà un incontro pubblico promosso dal Comitato dei Progressisti di Milano Metropolitana per il Sì in vista del referendum sulla giustizia. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di approfondire le ragioni del Sì da una prospettiva chiaramente progressista e di sinistra, mettendo al centro i temi dei diritti, delle garanzie, dell’equità e di una giustizia più efficiente e vicina ai cittadini. In un momento cruciale del dibattito pubblico, l’iniziativa intende offrire strumenti di analisi e confronto per comprendere perché sostenere il Sì rappresenti una scelta coerente con i valori costituzionali, con la tutela delle libertà individuali e con una visione riformatrice del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìIl circolo Empedocleo ha ospitato un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, perché molte persone vogliono capire meglio i cambiamenti proposti.

