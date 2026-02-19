Lega guerra anche nell’ufficio stampa | Vecchi nel mirino

La guerra tra i gruppi interni alla Lega si intensifica a causa delle tensioni nate dopo le dichiarazioni di Vannacci. Nei corridoi dei palazzi romani, i collaboratori dell’ufficio stampa sono ormai divisi tra chi sostiene Vecchi e chi lo critica, alimentando scontri diretti. Le faide tra le diverse fazioni del partito si fanno sempre più visibili, con accuse e schermaglie pubbliche. La spaccatura tra le varie anime del movimento si riflette anche nelle relazioni interne, creando un clima teso e incerto. La situazione rischia di complicare ulteriormente la stabilità del partito.

Nella Lega post Vannacci ormai è guerra totale. Nei corridoi dei palazzi romani a incrociare le armi non sarebbero più solo le varie fazioni: salviniani del Sud contro nordisti, lombardi fedeli al segretario contro dirigenti vicini al ‘partito dei governatori’, pasionarie anti-Islam contro ex vannacciani, veneti zaiani contro veneti del nuovo corso. Dai gruppi parlamentari la balcanizzazione pare essersi trasferita anche sui collaboratori. Ed è così che l’ ufficio stampa della Lega, dal Mit al gruppo alla Camera e al Senato, è da tempo uno dei luoghi più infuocati della Roma leghista. L’ arrivo dell’ex direttore del Tempo di Antonio Angelucci, Davide Vecchi, avrebbe aumentato le tensioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

