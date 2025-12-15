Le relazioni difettose possono trasformare l’amore in una vera e propria condanna, facendo del piacere una fonte di sofferenza. In questo articolo, rifletterò su come certi legami, apparentemente portatori di gioia, si rivelino invece un peso insostenibile, esplorando le dinamiche che rendono difficile uscirne e il senso di smarrimento che ne deriva.

Le Relazioni Difettose – L'amore come iattura: quando piacere diventa una condanna

C ara Ester, dopo anni, torno a scriverti, più per condivisione di una considerazione che alla ricerca di consigli. L’ amore oggi è una iattura. Altro che liquido. Ci usiamo. Ci leggittimiamo a farlo con la psicologia che elogia tradimenti e affini, come fossero grandi atti di coraggio rivoluzionario. E invece sono solo benzina per narcisismi. Che provocano danni irreversibili nei destinatari di cotanto “coraggio “. Siamo beni di consumo sacrificabili all’ ormone impazzito dal compiacimento per aver attratto quelloa figoa anche se hai una partner d’oro che ti aspetta a casa. Come dare una spiegazione spirituale alla fine di una relazione X La iattura aumenta se sei piacente. Iodonna.it

