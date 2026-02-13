Via Due Ponti il passaggio a livello chiude per lavori per quattro giorni

Via Due Ponti, il passaggio a livello chiuso per quattro giorni per lavori di manutenzione straordinaria, interrompe il traffico veicolare e pedonale da martedì 24 a venerdì 27 febbraio.

Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, per un intervento di riqualificazione annunciato da Rfi. La chiusura al traffico sarà h24, prevista regolare la circolazione ferroviaria Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Ferrovie dello Stato (Rfi), il passaggio a livello di via Due Ponti chiuderà temporaneamente al traffico di veicoli e pedoni da martedì 24 a venerdì 27 febbraio. Il divieto di attraversamento sarà in vigore h24 per tutta la durata dei lavori, mentre il cantiere non impatterà sulla circolazione ferroviaria che è prevista regolare. Per la durata dei lavori, chi proviene da via Alghisi non potrà accedere a via Due Ponti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su via due

A Seveso, i lavori sulla rete ferroviaria portano alla chiusura totale del passaggio a livello di via Milano e via San Carlo, prevista dall'15 al 20 dicembre.

Matteo Alessandrini, ecco chi ha portato i Musei Vaticani sui social

Ultime notizie su via due

Argomenti discussi: Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone; via Due Ponti, rogo in un autosalone: bruciate tredici auto; Incendio in un autosalone a Roma nord: distrutte 13 vetture, indaga la Polizia; Roma, incendio nel piazzale di un autosalone: in fiamme 13 vetture.

Via Due Ponti, il passaggio a livello chiude per lavoriPer consentire un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Ferrovie dello Stato (Rfi), il passaggio a livello di via Due Ponti chiuderà temporaneamente al traffico di veicoli e pedoni da m ... temponews.it

Fondi del ministero per l’elementare Ramella e due pontiVIGEVANO. Il comune di Vigevano tenta la strada di un bando ministeriale per trovare i finanziamenti relativi alla progettazione di tre opere: la riqualificazione energetica di una scuola e due ... laprovinciapavese.gelocal.it

Turismo accessibile e inclusivo: al via i corsi di formazione per l’accoglienza delle persone sorde Prendono il via due corsi di formazione dedicati all’accoglienza delle persone sorde, il primo rivolto alle guide turistiche e il secondo agli addetti al front office de - facebook.com facebook

xAi perde pezzi: via due co-fondatori dopo la fusione con SpaceX x.com