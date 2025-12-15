La PoliArt Contemporary di Milano è lieta di presentare la mostra collettiva LA QUADRERIA con l’idea di costruire un anti-allestimento in cui perdersi in balia di un disporsi nebuloso delle opere

La PoliArt Contemporary di Milano presenta LA QUADRERIA, una mostra collettiva che propone un anti-allestimento immersivo. L’evento vede il dialogo tra Giovanni Simoneschi e Leonardo Conti sui loro libri, accompagnato dalla lettura di Costantino Calicchia. Un’occasione per esplorare un percorso artistico e letterario in un’atmosfera di immersiva dispersione.

La PoliArt Contemporary di Milano è lieta di presentare la mostra collettiva LA QUADRERIA, con l'idea di costruire un anti-allestimento in cui perdersi, in balia di un disporsi nebuloso delle opere

All’apertura della mostra Giovanni Simoneschi e Leonardo Conti hanno dialogato sui loro libri con la partecipazione dell’attore Costantino Calicchia che ha letto alcuni brani tratti dai libri LA QUADRERIA con i libri L’altro che siamo e L’era dei naufragi Opere di: Accardi Addamiano Arcangelo. Ilgiornaleditalia.it

