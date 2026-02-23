La squadra perfetta al Fantasanremo? Due favoriti e… Ecco i nostri consigli last minute

La popolarità di due cantanti è cresciuta rapidamente grazie alle loro esibizioni recenti, attirando l’attenzione dei fan e degli esperti di fantasy football. La loro presenza nelle scommesse sul FantaSanremo è ormai certa, spingendo molti a cercare consigli last minute per comporre la squadra ideale. Con l’avvicinarsi dell’inizio del festival, gli appassionati si preparano a scegliere gli artisti più promettenti. Le decisioni finali devono essere prese in queste ore.

Ci siamo davvero! Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo e per noi la settima del FantaSanremo. È quasi superfluo dirlo: l’entusiasmo nel nostro Team è alle stelle. Anche quest’anno vivremo la nostra “settimana santa” direttamente a Sanremo, al Forte Santa Tecla, e avremo il grande privilegio di poter vivere pienamente l’incredibile atmosfera del Festival. Insieme all’adrenalina cresce anche quella piacevole consapevolezza del ruolo che abbiamo. Ci sono oltre 4 milioni di fantallenatori pronti, come noi, a tuffarsi in una settimana di musica e divertimento, ed è impossibile non sentire tutto il peso — bellissimo — di questa responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi prendere al Fantasanremo: consigli per fare una squadra vincenteIl termine per iscriversi al Fantasanremo si avvicina, perché le piattaforme chiuderanno presto le registrazioni.

FantaSanremo 2026: la squadra perfetta (secondo noi) per vincereFantaSanremo 2026, il gioco più amato dai fan del Festival, si prepara a coinvolgere ancora di più i partecipanti.

