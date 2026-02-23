la situazione ascesa bianconera un balzo in avanti davvero poderoso

Il Siena ha raggiunto il quarto posto grazie alla vittoria sul Sansepolcro e ai risultati degli altri campi. La squadra ha mostrato determinazione, avvicinandosi di conseguenza alle prime due posizioni della classifica. La vittoria ha portato i biancoverdi a otto punti dalla coppia di testa, Tau Altopascio e Seravezza Pozzi, che si sono divisi i punti nello stesso turno. La corsa per la promozione si fa più serrata e il prossimo turno si preannuncia decisivo.

E quarto posto sia. Grazie alla vittoria sul Sansepolcro e complici i risultati dagli altri campi, il Siena è volato ai piedi del podio, a otto punti dalla coppia Tau Altopascio-Seravezza Pozzi (che ieri pomeriggio si sono spartito la posta in palio), prime inseguitrici della capolista Grosseto. In Maremma, ieri, è maturato il risultato più sorprendente della 25ma giornata: l’ Orvietana, grazie alla rete di Caon, ha espugnato lo Zecchini; per la squadra di Indiani, la prima sconfitta interna della stagione. La squadra di Voria, con i tre punti messi in cassaforte, è riuscita a mettersi alle spalle il Foligno, battuto al Blasone dallo Scandicci (ottima la stagione dei neopromossi blues) e il Terranuova Traiana, scivolato in casa del Prato, rimasto quindi a -1 dal Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

