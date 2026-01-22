sondaggi politici balzo in avanti dei 5 stelle e crollo del pd

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un rafforzamento di Fratelli d’Italia e un calo del Partito Democratico. Anche Forza Italia registra una diminuzione, superata dalla Lega, mentre il Movimento 5 Stelle registra un incremento significativo. Questi dati riflettono i cambiamenti nell’orientamento degli elettori e rappresentano una panoramica aggiornata dello scenario politico italiano.

Risale Fratelli d’Italia mentre crolla il Pd. In calo anche Forza Italia, superata dalla Lega, e a crescere è soprattutto il Movimento 5 Stelle. È questo lo scenario tratteggiato dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di YouTrend per SkyTg24, con un confronto rispetto al dato di un mese fa. Il sondaggio prende in considerazione anche le intenzioni di voto in vista del referendum sulla giustizia, con il Sì che resta avanti rispetto al No di dieci punti. Infine, mediamente negativo il giudizio degli elettori sulle ultime vicende internazionali e sull’operato di Trump in merito a Groenlandia e Venezuela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

