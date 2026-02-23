La Quinoa | proprietà e benefici dell' alimento ipocalorico privo di glutine

La quinoa, un alimento ricco di proteine e fibra, viene spesso scelta da chi cerca un’alternativa ipocalorica senza glutine. La sua popolarità cresce perché può essere inserita facilmente in molte ricette quotidiane. Questa pseudo-graminacea, appartenente alle Chenopidacee, aiuta a variare la dieta di chi deve evitare il glutine. Sempre più persone la utilizzano come base per insalate e piatti nutrienti. La domanda sul suo utilizzo si fa sempre più forte.

Oggi parliamo di una pseudo graminacea senza glutine adatta a chi soffre di celiachia, la quinoa. Appartiene alla famiglia delle Chenopidacee, è ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Scopriamo insieme perchè fa molto bene alla salute del nostro organismo. Grande fonte di proteine, fibre e sali minerali, come calcio e ferro, è un ottimo alimento per gli sportivi e non solo. La quinoa contiene tutti i 9 aminoacidi essenziali necessari al corretto funzionamento del nostro organismo; inoltre, è un cereale ben bilanciato perché contiene la giusta dose di proteine e carboidrati. Molti considerano la quinoa come un cereale e quindi appartenente alla famiglia delle graminacee ed invece con queste ultime non ha nulla a che fare se non per alcune caratteristiche grazie alle quali rappresenta una valida alternativa ai cereali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

