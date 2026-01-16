Arezzo, 16 gennaio 2026 – Un'iniziativa informativa dedicata all'acido ialuronico, analizzandone le proprietà, i benefici e le modalità di utilizzo. Un'occasione per conoscere meglio questo prodotto, spesso presente in trattamenti di cura della pelle e benessere, e comprenderne le applicazioni più comuni in modo chiaro e preciso.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Un’iniziativa informativa su proprietà, benefici e utilizzo dell’ acido ialuronico. L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 gennaio alla Farmacia Comunale n.8 “Ceciliano” che, in occasione della quarta Giornata Nazionale dell’Acido Ialuronico, promuoverà un ciclo di consulenze gratuite e personalizzate per favorire la conoscenza di una sostanza naturalmente presente nell’organismo che risulta fondamentale per l’idratazione, l’elasticità e la protezione della pelle. Le farmaciste saranno a disposizione dei cittadini per approfondimenti dedicati alla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e al trattamento di specifiche problematiche dermatologiche, fornendo indicazioni mirate a seconda dell’età e delle caratteristiche individuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una giornata su proprietà, benefici e utilizzo dell’acido ialuronico

