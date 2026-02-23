Koopmeiners Galatasaray i turchi tornano con decisione sulle tracce dell’olandese | gli scenari in vista dell’estate

Koopmeiners ha attirato l’interesse del Galatasaray, che ha deciso di tornare alla carica per acquistarlo. La causa è la sua prestazione convincente in campionato, che ha acceso l’attenzione dei turchi. La dirigenza si sta muovendo con decisione per trovare un accordo, considerando un possibile trasferimento già in estate. L’olandese si prepara ad affrontare questa possibile svolta nella sua carriera.

Koopmeiners Galatasaray, la dirigenza valuta la cessione dell'olandese. Il punto sul futuro dell'ex Atalanta e cosa può succedere sul mercato. Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare clamorosi e inaspettati colpi di scena in uscita nei prossimi mesi. La Vecchia Signora, pur essendo reduce dal deludente tonfo in campionato contro il Como, deve fare costantemente i conti con le pericolose sirene estere per i suoi tesserati più importanti. Secondo le indiscrezioni lanciate oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray è tornato prepotentemente sulle tracce del centrocampista, rimasto nel mirino dopo i recenti incroci europei.