Juventus Women, le immagini dell’ultimo allenamento verso la Roma: importantissimo rientro in gruppo per Canzi in vista del big match. Quello di sabato sarà un appuntamento con la storia per la Juventus Women. La sfida, con calcio d’inizio alle 14:30 al Tre Fontane, non è solo una partita importante, ma è un match cruciale per le ambizioni Scudetto delle bianconere. Le ragazze bianconere affronteranno la Roma, che attualmente le precede in campionato con un vantaggio di cinque punti. Un successo permetterebbe alla Juventus di riaprire totalmente la corsa al titolo, riducendo lo svantaggio e mettendo pressione sulle capoliste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, le immagini dell’ultimo allenamento verso la Roma: importantissimo rientro in gruppo per Canzi – GALLERY

