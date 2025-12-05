Juventus Women le immagini dell’ultimo allenamento verso la Roma | importantissimo rientro in gruppo per Canzi – GALLERY

Juventus Women, le immagini dellultimo allenamento verso la Roma: importantissimo rientro in gruppo per Canzi in vista del big match. Quello di  sabato  sarà un appuntamento con la storia per la  Juventus Women. La sfida, con calcio d’inizio alle  14:30  al  Tre Fontane, non è solo una partita importante, ma è un match  cruciale  per le ambizioni Scudetto delle bianconere. Le ragazze bianconere affronteranno la  Roma, che attualmente le precede in campionato con un  vantaggio di cinque punti. Un successo permetterebbe alla  Juventus  di riaprire totalmente la corsa al titolo, riducendo lo svantaggio e mettendo pressione sulle capoliste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

