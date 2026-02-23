Juventus Tacconi Niente Champions? Almeno facciamo pulizia

Stefano Tacconi critica la Juventus per la recente eliminazione dalla Champions League. Secondo l’ex portiere, la causa principale risiede nelle scelte sbagliate fatte in campo e nella mancanza di determinazione della squadra. Tacconi sottolinea che questa situazione richiede una netta svolta e un’analisi approfondita. La squadra dovrà affrontare un periodo di riflessione per migliorare le prestazioni e tornare a competere ad alti livelli.

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato senza peli sulla lingua dell’attuale situazione della Juventus. Le sue parole a Tuttosport. Su Di Gregorio Tacconi ha parlato delle condizioni mentali di Di Gregorio “Mi sembra in uno stato di coma. Purtroppo non è neanche colpa sua tutto quello che sta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Sui social spopolano i rituali di “pulizia energetica”, facciamo chiarezza: ecco cos’è e come funziona davveroNegli ultimi tempi, la pratica della pulizia energetica ha guadagnato popolarità sui social, con numerosi video e tutorial che suggeriscono rituali per rinnovare l’energia personale.

Leggi anche: Tacconi: “Sto meglio. Dell’ictus e del coma non ricordo quasi niente. Ho vinto…”

Monaco-Juventus 0-0: gli highlights | Champions League

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Juve fuori dalla Champions? Tacconi: Sarei felice di non vedere più in campo certe facceStefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus, attacca aspramente i bianconeri dopo la sconfitta casalinga col Como. Questo un estratto delle sue. tuttomercatoweb.com

Juventus, senti Tacconi: Di Gregorio mi sembra in uno stato di coma. Senza Champions League sarei contento, il club potrebbe cacciarne tanti e non vedrei più alcune facceLe parole dell'ex portiere bianconero su Di Gregorio e sul momento della Juventus. msn.com

Niente allenamento alla Continassa, la Juventus gode di una giornata di riposo tra la sconfitta contro il Como e la gara di ritorno di Champions League contro il Galatasaray all'Allianz Stadium. #ANSA - facebook.com facebook

Confronto nello spogliatoio della #Juve dopo Istanbul: "Svegliamoci o niente Champions" [ Tuttosport] x.com