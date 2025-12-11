Juventus | Luciano Spalletti e l’ultimatum all’Allianz

Ilprimatonazionale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Allianz Stadium si prepara a vivere una serata cruciale, con l'attenzione rivolta a Luciano Spalletti e alla sua gestione della Juventus. In un contesto di alta tensione, i tifosi e gli addetti ai lavori attendono con trepidazione le decisioni che potrebbero segnare il destino della squadra. La sfida si preannuncia decisiva, tra aspettative e pressioni crescenti.

L’aria allAllianz Stadium è elettrica, densa di quella tensione che precede le partite da dentro o fuori. A un’ora dal fischio d’inizio di Juventus-Pafos, gara cruciale della sesta giornata della League Phase di Champions League, Luciano Spalletti si presenta ai microfoni di Sky Sport con il volto serio, ma con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus luciano spalletti e l8217ultimatum all8217allianz

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Luciano Spalletti e l’ultimatum all’Allianz

juventus luciano spalletti l8217ultimatumChampions League, Juve ok con il Pafos: McKennie e David trascinano Spalletti - Secondo successo consecutivo per i bianconeri di Luciano Spalletti, che si impongono grazie a due gol segnati nella ripresa ... Da corrieredellosport.it

juventus luciano spalletti l8217ultimatumNapoli-Juventus, minuto numero 87: la scena peggiore per Spalletti - Luciano Spalletti, al Diego Armando Maradona di Napoli, ha vissuto una serata da incubo culminata con una sconfitta. Lo riporta msn.com