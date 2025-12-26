Portiere Inter rivoluzione tra i pali e nomi per il dopo svizzero | Sommer prossimo alla cessione?

Inter News 24 Portiere Inter, il futuro della porta entra in una fase cruciale con l’uscita di scena di Sommer e una riflessione approfondita sul degno erede. Dal prossimo 1° luglio Yann Sommer non sarà più il portiere dell’ Inter. L’estremo difensore svizzero, classe 1988, vedrà scadere il proprio contratto e sarà libero di accasarsi altrove, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera in nerazzurro. Una separazione che appare ormai scritta e che nasce da valutazioni tecniche maturate nel corso dell’ultima stagione, segnata da prestazioni meno incisive rispetto al passato. Il club milanese, consapevole del valore strategico del ruolo, non ha atteso l’ufficialità dell’addio per muoversi. 🔗 Leggi su Internews24.com

