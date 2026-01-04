I saldi partono col freno a mano | Spesa media di circa 137 euro Propensione all’acquisto moderata

Inizia anche in Umbria la stagione dei saldi, con una spesa media di circa 137 euro a persona e 303 euro a famiglia, secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio. La propensione all’acquisto rimane moderata, indicando un approccio cauto tra i consumatori. Questo primo giorno rappresenta un momento di avvio per i negozi e le famiglie, che si preparano a valutare con attenzione le offerte e le opportunità di acquisto.

Primo giorno di saldi anche in Umbria. Le stime dell'Ufficio studi Confcommercio parlano di una spesa media di circa 137 euro a persona, che sale a 303 euro per famiglia. "Numeri - osserva il presidente di Federmoda Carlo Petrini - che fotografano una propensione all'acquisto moderata, lontana dagli eccessi del passato ma comunque significativa per il comparto. Nei negozi di moda si punta su un vasto assortimento di prodotti stagionali e di qualità, proposti a prezzi ribassati, con l'obiettivo di intercettare una clientela sempre più attenta al rapporto tra costo e valore". Dopo aver lanciato la proposta di rivedere la formula dei saldi, spalmandola non più soltanto sulle due stagioni top (estate e inverno), ma anche su primavera e autunno con durata limitata a 15 giorni, Petrini parla di una partenza a rilento, che però potrebbe ingranare la marcia già dalla prossima settimana.

