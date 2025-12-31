Nel 2025, lo sport si distingue per un approccio più gentile, valorizzando la collaborazione e il rispetto. La rivalità tra Alcaraz e Sinner rappresenta il punto più alto di questa nuova filosofia, dimostrando come competizione e fair play possano coesistere. Come evidenziato da El País, quest’anno lo sport mondiale ha celebrato non solo successi, ma anche valori di armonia e fratellanza, segnando un cambiamento di prospettiva.

Come spiega El País, nel 2025 lo sport mondiale ha celebrato non solo vittorie e record, ma soprattutto valori di armonia e fratellanza. Gli atleti mostrano che la grandezza si misura anche attraverso il rispetto e l’amicizia verso i rivali: da Carlos Alcaraz e Janik Sinner nelle finali dei Major di tennis, alle celebrazioni di Mondo Duplantis e Manolo Karalis nel salto con l’asta, fino all’abbraccio tra María Pérez e Antonella Palmisano. Il 2025 è stato un anno in cui le rivalità hanno convissuto con la solidarietà, dove la resilienza di Marc Márquez e Lindsey Vonn, le imprese di Tadej Poga?ar, Jonas Vingegaard, Ilia Malinin e Lando Norris, e le lotte delle donne nello sport – da Aitana Bonmatí a Sydney McLaughlin-Levrone, fino a Summer McKintosh – hanno trasformato lo sport in un racconto di rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel 2025 lo sport è diventato gentile, il punto più alto è la rivalità tra Alcaraz e Sinner

Leggi anche: Jannik Sinner: “La rivalità con Alcaraz? Lo sport ne ha bisogno. Siamo qui per farvi divertire”

Leggi anche: Björn Borg sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: “Preferisco lo spagnolo per un motivo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A fine 2025, il vantaggio di Shiffrin nella generale diventa importante: le classifiche di CdM dopo Semmering; Juventus-Roma | si è visto il cambio di mentalità.

Sinner come Federer+Djokovic: perché nel 2025 è diventato il giocatore più forte del mondo (anche se il ranking dice altro) - Nel 2025 Jannik Sinner ha fatto qualcosa che nessun tennista era riuscito a realizzare dal 1991: chiudere la stagione con la migliore percentuale di game vinti sia al servizio che in risposta. ilmattino.it

Il 21 dicembre celebriamo la Giornata Mondiale dello Snowboard, lo sport nato negli anni Sessanta negli Stati Uniti e diventato disciplina olimpica nel 1998. Una giornata dedicata a chi ama la montagna, l’adrenalina e la libertà che si prova scivolando - facebook.com facebook