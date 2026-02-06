Prete abusa di un bambino disabile in sedia a rotelle | Ha usato la scusa dei videogiochi e di suonare la chitarra

Un prete è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di un bambino disabile di 10 anni. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato della fiducia della famiglia, conosciuta attraverso un’attività della chiesa. L’uomo avrebbe adescato il bambino sfruttando un grave lutto della famiglia e avrebbe usato scuse come videogiochi e suonare la chitarra per convincerlo a stare con lui. La vicenda sta facendo scalpore in paese, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

È accusato di aver abusato di un bambino disabile di 10 anni, conosciuto attraverso un programma della chiesa e adescato sfruttando un grave lutto. Oggi l'ex prete è stato arrestato.

