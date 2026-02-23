invicta perde di misura ma il gioco convince

L’Invicta subisce una sconfitta in casa del Sir Safety Perugia a causa di una lotta intensa e combattuta. I giocatori di coach Fabrizio Rolando hanno perso al quinto set dopo una partita equilibrata e appassionante, conclusa con un punteggio di 15-12. La squadra ha mostrato miglioramenti nel gioco, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria. La prossima sfida si avvicina, e i ragazzi si preparano già per il prossimo impegno.