Invicta perde di misura Ma il gioco convince
L’Invicta subisce una sconfitta in casa del Sir Safety Perugia a causa di una lotta intensa e combattuta. I giocatori di coach Fabrizio Rolando hanno perso al quinto set dopo una partita equilibrata e appassionante, conclusa con un punteggio di 15-12. La squadra ha mostrato miglioramenti nel gioco, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria. La prossima sfida si avvicina, e i ragazzi si preparano già per il prossimo impegno.
CICLISMO Terza sconfitta di fila per l’ Invicta di coach Fabrizio Rolando. Nel sedicesimo turno di serie B maschile i ragazzi di Rolando hanno perso 3-2 (2521, 1925, 2725, 2426, 1512) in casa del Sir Safety Perugia. Un punto che muove la classifica ed una prestazione comunque convincente nonostante la sconfitta per i grossetani. La gara di andata si era conclusa con la vittoria netta dei grossetani per tre set a zero. Primo set che inizia in equilibrio con le squadre avanti punto a punto finché l’Invicta non riesce a contenere gli attacchi della squadra avversaria che va avanti 13-9. La frazione di gioco procede a strappi con i maremmani che cercano di accorciare e gli avversari che tornano avanti di pochi punti e chiudono il set. 🔗 Leggi su Lanazione.it
