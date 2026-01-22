Füllkrug, Jashari e Ricci stanno dimostrando di essere elementi fondamentali per il progetto della squadra. Le loro recenti prestazioni, sia in avvio che a partita in corso, hanno portato a cambi decisivi contro il Lecce. Con queste opzioni, l’allenatore Allegri può gestire meglio la rosa e affrontare con maggiore flessibilità il percorso verso lo scudetto. Una crescita che apre nuove prospettive per la stagione.

Ma allora c’è vita oltre i soliti noti. Il Milan di Pulisic, Leao, Modric e Rabiot, certo: c’è e ci sarà perché i muri portanti di una casa non possono essere spostati. Però è confortevole, soprattutto per l’allenatore, sapere che in una rosa rimasta comunque piuttosto corta anche dopo l’arrivo di Füllkrug, esistono soluzioni alternative impiegabili con buon profitto non solo a gara in corso, ma anche dal primo minuto. Milan-Lecce lo ha dimostrato. In vigilia, Allegri aveva sottolineato giustamente l’importanza dei subentri, tornando con la mente al copione della partita di Como. Nel calcio di oggi i cinque cambi danno realmente la possibilità di trasfigurare una partita quando vengono azzeccati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Füllkrug, Jashari, Ricci: non chiamateli seconde linee! E ora per lo scudetto cambia tutto

